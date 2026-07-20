Die Netflix-Aktie beendete die letzte Handelswoche am Freitag mit einem Kursverlust von über -7% und fiel damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024. Die Kursentwicklung des Streaming-Giganten war in jüngster Vergangenheit verheerend. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Aktienkurs von Netflix nahezu halbiert. Kann es jetzt nur noch besser werden oder müssen sich Anleger auf noch schlechtere Zeiten einstellen? Drei Gründe für den Kurseinbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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