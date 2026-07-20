Die Gesellschafter des Trianel Batterieparks Waltrop haben den Baubeschluss für das Umspannwerk und die Infrastrukturmaßnahmen gefasst. Der Batteriespeicher mit 900 Megawatt Leistung und mindestens 1.800 Megawattstunden Speicherkapazität soll ab Herbst 2026 errichtet und im dritten Quartal 2028 in Betrieb gehen. Baubeschluss für Trianel Batteriepark WaltropMit dem Baubeschluss kann die Umsetzung eines der größten Batteriespeicherprojekte Deutschlands beginnen.Getragen wird das Projekt von einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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