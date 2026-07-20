EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Im Zeitraum vom 09. Juli 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 wurden insgesamt Stück 63.149 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re") erworben, dessen Rückkaufbeginn mit Bekanntmachung vom 13. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 14. Mai 2026 mitgeteilt wurde.
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 14. Mai 2026 bis einschließlich 17. Juli 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf Stück 1.265.451 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Munich Re erfolgt durch eine von der Munich Re beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Munich Re veröffentlicht (www.munichre.com).
München, 20. Juli 2026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Der Vorstand
20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|LEI Code:
|529900MUF4C20K50JS49
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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