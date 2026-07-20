Doha - Die Hamas hat Chalil al-Hayya zu ihrem neuen Chef bestimmt. Er tritt die Nachfolge von Yahya Sinwar an, der im Oktober 2024 von der israelischen Armee getötet worden war.



Wie die Gruppe am Montag mitteilte, setzte sich al-Hayya, der zuvor stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des fünfköpfigen Führungsrats war, in einer internen Stichwahl gegen den früheren Hamas-Politikchef Chalid Maschal durch.



Al-Hayya stieg nach dem Tod mehrerer hochrangiger Hamas-Führer im Jahr 2024 in der Hierarchie auf. Neben Sinwar waren auch der Militärchef Mohammed Deif im Gazastreifen und Ismail Haniyya bei einem Besuch in Teheran von Israel getötet worden



Seitdem gehörte al-Hayya zu den fünf Führungsfiguren, die den provisorischen Führungsrat der Hamas bildeten. Er hält sich meistens in Katar auf. Letztes Jahr hatte Israels Luftwaffe versucht, die Führungsspitze der Hamas in Doha anzugreifen - auch al-Hayya soll dabei ein Ziel gewesen sein. Der neue Hamas-Chef war zuletzt auch Unterhändler bei den Verhandlungen über eine dauerhafte Friedensregelung für den Gazastreifen. Deren Umsetzung war zuletzt nicht mehr wirklich vorangekommen.





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