Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research GmbH



20.07.2026 / 15:11 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG Company Name: Marinomed Biotech AG ISIN: ATMARINOMED6 Reason for the research: Update Recommendation: Under Review from: 20.07.2026 Target price: Under Review Target price on sight of: n.a. Last rating change: 20.07.2026, Formerly Buy Analyst: Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht (korrigierte Version). Analyst Alexander Rihane ändert seine Empfehlung und Kursziel auf UNDER REVIEW.



Zusammenfassung:

Marinomed gab seine Absicht bekannt, ein gerichtlich beaufsichtigtes Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung zu beantragen. Dies folgt auf das Scheitern der Verhandlungen mit Unither, (dem Partner, der im Februar 2025 das Carragelose-Geschäft erworben hatte) wodurch Marinomed in Insolvenzgefahr geriet. Marinomed hat bisher keine Earn-out-Zahlungen aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts erhalten. Diese Zahlungen sollten die Hauptfinanzierungsquelle (bis zu €15 Mio.) für die Rückzahlungen an seinen Hauptgläubiger, die Europäische Investitionsbank (EIB), darstellen. Sollte es Marinomed gelingen, seine unmittelbaren Liquiditätsengpässe zu beheben und seine ausstehenden Schulden (€1,45 Mio., fällig im November 2026; €2,37 Mio., fällig im Mai 2027; insgesamt €3,8 Mio.) zurückzuzahlen, dürfte das Unternehmen bald in der Lage sein, den laufenden Betrieb aus seinem wachsenden Compounding-Geschäft und potenziellen Budesolv-Lizenzvereinbarungen zu finanzieren. Auch wenn diese Nachricht eindeutig eine negative Entwicklung darstellt, sind wir der Ansicht, dass die Restrukturierung eher als rechtliches Instrument zur Wiedererlangung der Verhandlungsmacht nach dem Scheitern der Verhandlungen mit Unither zu betrachten ist als eine Kapitulation. Angesichts der erheblichen rechtlichen und finanziellen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprozess setzen wir unser Rating und unser Kursziel auf 'UNDER REVIEW', bis mehr Klarheit über den Ausgang des Verfahrens besteht.



First Berlin Equity Research has published a research update (corrected version) on Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane changed his rating and price target to UNDER REVIEW.



Abstract:

Marinomed announced its intention to file for court-supervised restructuring proceedings without self-administration. This follows a breakdown in negotiations with Unither (the partner that acquired the Carragelose franchise in February 2025) placing the company at risk of insolvency. Marinomed has not received any earn-out payments from the sale of its Carragelose asset. These payments were expected to represent the main funding source (up to €15m) for repayments to its principal creditor, the European Investment Bank (EIB). If Marinomed can resolve its immediate liquidity constraints and repay its outstanding debt balance (€1.45m due in Nov/26, €2.37m in May/27; €3.8m total), the company should soon be able to fund ongoing operations from its growing compounding business and potential Budesolv licensing deals. While this news clearly represents a negative development, we believe the restructuring is better viewed as a legal tool to regain leverage following the collapse of negotiations with Unither than as a capitulation. Given the significant legal and financial uncertainty surrounding the restructuring process, we are placing our rating and price target UNDER REVIEW until there is greater clarity on the outcome of the proceedings.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.







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