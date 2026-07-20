Es gab bereits Gerüchte, doch nun ist es amtlich: Für die Aktionäre des Krebsgenomik-Spezialisten Personalis hat Tempus AI ein Übernahmeangebot vorgelegt. AKTIONÄR-Leser können sich auf ein ordentliches Kursplus seit der Empfehlung Ende Mai freuen. Die Aktie von Tempus AI hingegen wird in einer ersten Reaktion abgestraft und fällt zeitweise gut sieben Prozent.Tempus AI will 16,25 Dollar je Aktie von Personalis auf den Tisch legen, womit das Unternehmen mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet wird (abzüglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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