© Foto: Anna Carzana/ © 2024 Advanced Micro Devices, Inc.Nach einer zehnjährigen Comeback-Phase bereitet der Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) die Auslieferung seines ersten Rack-Scale-Systems für Künstliche Intelligenz mit dem Namen Helios vor. Helios könnte die erste ernsthafte Konkurrent zu Nvidias äußerst erfolgreichen Rack-Scale-Systemen Grace Blackwell und Vera Rubin werden. AMD will dem wertvollsten Chiphersteller der Welt damit erstmals seit Jahren echte Konkurrenz machen. Zu den wachsenden Kundenkreis gehört nun auch Microsoft. Das Software-Unternehmen gab am Montag bekannt, Helios künftig in seinen Rechenzentren einzusetzen. Das Unternehmen reiht sich damit neben Meta, OpenAI, Oracle und weitere Großkunden ein, die sich im …
Enthaltene Werte: US0079031078,US5949181045,US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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