Das ändert alles: Gelingt Chipherstellern aus China Ähnliches wie bei Solarmodulen und Elektroautos? Noch dominieren Micron, SK Hynix und Samsung den Speicherchipmarkt für KI-Infrastruktur. Doch jetzt rüstet sich ein Lieferant der China-KI-Riesen Tencent und Alibaba für neue Investitionen.News: Der chinesische Speicherchip-Hersteller CXMT hat seinen Börsengang am Shanghai STAR Market mit einem Volumen von rund 8,6 Milliarden Dollar bepreist. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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