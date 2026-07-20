Berlin - Das Frauennetzwerk der SPD fordert mehr Frauen im Koalitionsausschuss und unterstützt deswegen Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) als Nachfolgerin von Jens Spahn im Unions-Fraktionsvorsitz.
"Als SPD-Frauen sind wir der Meinung, dass der Koalitionsausschuss definitiv noch mindestens eine Frau mehr gebrauchen kann. Wir begrüßen, wenn Nina Warken dafür bereitsteht", sagte die Vorsitzende der SPD-Frauen und Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge dem Nachrichtenmagazin "Focus".
"Focus" hatte sie zuvor nach einer Kandidatur der Gesundheitsministerin gefragt. Warken wird in der CDU als mögliche nächste Fraktionsvorsitzende gehandelt. Sie könnte allerdings auch den Posten des Kanzleramtschefs übernehmen, sollte Thorsten Frei an die Spitze der Fraktion wechseln. In beiden Positionen säße sie künftig bei Koalitionsausschüssen mit am Tisch.
"Als SPD-Frauen sind wir der Meinung, dass der Koalitionsausschuss definitiv noch mindestens eine Frau mehr gebrauchen kann. Wir begrüßen, wenn Nina Warken dafür bereitsteht", sagte die Vorsitzende der SPD-Frauen und Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge dem Nachrichtenmagazin "Focus".
"Focus" hatte sie zuvor nach einer Kandidatur der Gesundheitsministerin gefragt. Warken wird in der CDU als mögliche nächste Fraktionsvorsitzende gehandelt. Sie könnte allerdings auch den Posten des Kanzleramtschefs übernehmen, sollte Thorsten Frei an die Spitze der Fraktion wechseln. In beiden Positionen säße sie künftig bei Koalitionsausschüssen mit am Tisch.
© 2026 dts Nachrichtenagentur