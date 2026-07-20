Liverpool - Die englische Fußballlegende Kevin Keegan ist tot. Er starb im Alter von 75 Jahren an einer Krebserkrankung im Kreise seiner Familie, wie diese am Montag mitteilte.
Keegan galt als einer der besten Spieler seiner Generation. Er begann seine Karriere 1968 bei Scunthorpe United und wurde ab 1971 zu einem prägenden Gesicht des FC Liverpool, mit dem er viermal die englische Meisterschaft gewann. 1977 wechselte er zum Hamburger SV, wo er in den Jahren 1978 und 1979 mit dem Ballon d'Or als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde.
Nach seiner aktiven Karriere kehrte Keegan nach England zurück und arbeitete als Trainer, unter anderem für Manchester City und die englische Nationalmannschaft.
Keegan galt als einer der besten Spieler seiner Generation. Er begann seine Karriere 1968 bei Scunthorpe United und wurde ab 1971 zu einem prägenden Gesicht des FC Liverpool, mit dem er viermal die englische Meisterschaft gewann. 1977 wechselte er zum Hamburger SV, wo er in den Jahren 1978 und 1979 mit dem Ballon d'Or als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde.
Nach seiner aktiven Karriere kehrte Keegan nach England zurück und arbeitete als Trainer, unter anderem für Manchester City und die englische Nationalmannschaft.
© 2026 dts Nachrichtenagentur