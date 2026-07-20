Die Netflix-Aktie bleibt nach ihrem massiven Kursverfall charttechnisch unter Druck. Mein Kollege Peter Wolf-Karnitschnig hat ebenfalls erst heute die bereits nachlassende Wachstumsdynamik und die fundamentalen Belastungsfaktoren des Streaming-Konzerns beleuchtet. Auch der Chart liefert bislang kaum Entwarnung: Die Aktie steht unmittelbar an einer wichtigen Unterstützung, deren Bruch die nächste Verkaufswelle auslösen könnte. Die nächste Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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