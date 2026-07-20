München - Der FC Bayern München und Konrad Laimer haben den Vertrag des österreichischen Nationalspielers bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das teilte der Rekordmeister am Montag mit.



"Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl. "Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert, und das jeden einzelnen Tag."



"Für mich ist es etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen", ließ sich Laimer zitieren. "Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Das habe ich von Tag eins an hier gespürt."



Der 29-jährige Defensivmann spielt seit der Saison 2023/24 für die Münchner, mit denen er bisher zwei Deutsche Meisterschaften sowie je einmal den DFB-Pokal und den deutschen Supercup gewann. In dieser Zeit stand er bisher in 136 Pflichtspielen für den FC Bayern auf dem Platz (sieben Tore, 19 Vorlagen).



In Österreichs Nationalmannschaft steht er aktuell bei 61 Einsätzen und sieben Treffern. Bei der WM in Nordamerika absolvierte er in allen ÖFB-Spielen die komplette Spielzeit, im Sechzehntelfinale schied Österreich gegen den späteren Weltmeister Spanien aus.





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