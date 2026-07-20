Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Für Unsicherheit sorgte vor allem die Eskalationsspirale im Nahen Osten. Auch defensive Titel konnten sich dem Abwärtssog nicht entziehen, was den Schweizer Leitindex SMI belastete. Mit dem weiterhin ungelösten Irankrieg könne sich das Pulverfass Nahost jederzeit wieder entzünden, hielt ein Marktbeobachter fest. Dies schüre Inflationsängste. Die zunehmenden Angriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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