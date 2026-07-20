New York - Die US-Börsen haben sich am Montag uneinheitlich entwickelt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 51.839 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.445 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 28.605 Punkten knapp im Plus.



Nach dem jüngsten Ausverkauf im Halbleitersektor griffen die Anleger wieder bei den Technologiewerten zu. Besonderes Augenmerk dürfte die Wall Street allerdings in dieser Woche noch auf die Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet, Tesla, Intel und IBM richten.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1416 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8760 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.009 US-Dollar gezahlt (-0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,89 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 88,99 US-Dollar, das waren 89 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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