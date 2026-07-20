Berlin/London - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit dem neuen britischen Premierminister Andrew Burnham telefoniert.
In dem Gespräch gratulierte Merz dem Premierminister zu dessen Amtsantritt, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag mit. Beide drückten ihren Wunsch aus, "die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fortzusetzen" und die Umsetzung des Vertrags von Kensington weiter voranzutreiben.
Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine waren sich Merz und Burnham einig, die Ukraine weiter "umfassend zu unterstützen" und den "Druck auf Russland" zu erhöhen. Das Ziel bleibe, "ernsthafte Verhandlungen" zu führen, um einen "gerechten und dauerhaften Frieden" zu erreichen.
In dem Gespräch gratulierte Merz dem Premierminister zu dessen Amtsantritt, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag mit. Beide drückten ihren Wunsch aus, "die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern fortzusetzen" und die Umsetzung des Vertrags von Kensington weiter voranzutreiben.
Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine waren sich Merz und Burnham einig, die Ukraine weiter "umfassend zu unterstützen" und den "Druck auf Russland" zu erhöhen. Das Ziel bleibe, "ernsthafte Verhandlungen" zu führen, um einen "gerechten und dauerhaften Frieden" zu erreichen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur