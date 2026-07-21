Der Ukraine- und Iran-Krieg haben die Achillesferse der westlichen Technologie- und Sicherheitsarchitektur offengelegt. Ohne das feuerfeste Wolfram bleiben die fortschrittlichsten Kampfjets am Boden und die präzisesten Lenkwaffen unbrauchbar. Während die Kampfhandlungen die Bestände dezimieren, hat sich China faktisch das Monopol über den gesamten Kreislauf, von der Mine bis zum Hochleistungsbauteil, gesichert. Diese doppelte Zange aus kriegsbedingtem Nachfragesog und Pekings Angebotsmacht verwandelt den kritischen Werkstoff in ein strategisches Machtinstrument. Auf der anderen Seite sorgen diese Spannungen für einen Boom in der Rüstungsindustrie. Wir sehen uns die aktuelle Situation von Almonty Industries, der RENK Group und Boeing genau an.
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