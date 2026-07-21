Kilchberg - Der Premiumschokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli hat sich im ersten Halbjahr 2026 trotz hoher Schokoladenpreise und einer verhaltenen Konsumentenstimmung behauptet. Das Wachstum fiel allerdings deutlich tiefer aus als im starken Vorjahr und beruhte erneut vor allem auf Preiserhöhungen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Der Produzent von Lindorkugeln, Pralinés und Schoggihasen setzte von Januar bis Juni 2,33 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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