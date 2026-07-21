Washington - US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle von 50 Prozent auf eine Vielzahl von aus Kanada importierten Waren angekündigt. Der Präsident habe eine entsprechende Anordnung unterzeichnet, teilte das Weiße Haus mit.



Grund sei eine "diskriminierende Behandlung" von Alkohol- und Molkereiprodukten sowie US-Autos durch die kanadische Regierung. Betroffen sind alltägliche Konsumgüter wie Wein und Hockeyschläger sowie Industriegüter wie Zement. Einige wichtige Exporte wie Energie, Pottasche, kritische Mineralien und Fisch wurden jedoch verschont.



Die Zölle sollen in 30 Tagen in Kraft treten und stellen eine bedeutende Eskalation der Handelskonflikte zwischen den nordamerikanischen Nachbarn dar. Die neuen Zölle gelten für alle betroffenen Waren, unabhängig davon, ob das Produkt unter das bestehende Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko, bekannt als USMCA, fällt.



Die USA haben bereits aktive Zölle von 15 bis 50 Prozent auf kanadischen Stahl, Aluminium und Kupfer. Washington erhebt zudem einen 35-Prozent-Zoll auf kanadisches Weichholz und eine 25-Prozent-Steuer auf nichtamerikanische Teile in Autos. Kanada hat seinerseits einen 25-Prozent-Gegenzoll auf ausgewählte Importe von amerikanischem Stahl, Aluminium und Fahrzeugen.



Für die neuen Zölle zog Trump eine Rechtsvorschrift aus dem Jahr 1930 heran. Diese ermöglicht es US-Behörden, gegen Länder vorzugehen, denen "diskriminierende" Handelspraktiken vorgeworfen werden.





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