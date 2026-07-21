DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Starke Ergebnisse im zweiten Quartal 2026: Nettogewinn von 255 Mio. €, RoTCE von 28,7% und CIR von 31,0%; - Weitere Stärkung der Kapitalbasis in Vorbereitung auf die geplante Akquisition von PTSB

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BAWAG Group AG: Starke Ergebnisse im zweiten Quartal 2026: Nettogewinn von 255 Mio. EUR, RoTCE von 28,7% und CIR von 31,0%;

Weitere Stärkung der Kapitalbasis in Vorbereitung auf die geplante Akquisition von PTSB

Wien (pta000/21.07.2026/07:15 UTC+2)

- Starke Q2 Ergebnisse: Q2 '26 Nettogewinn von 255 Mio. EUR, basierend auf höheren Kernerträgen und fortlaufende Realisierung von Synergien

- Äußerst profitables Geschäftsmodell: Q2 '26 RoTCE von 28,7%, deutlich über BAWAG's langfristigem Ziel von >20 %

- Überschüssiges Kapital: CET1-Quote von 17,4% mit einem Überschusskapital von 1,05 Mrd. EUR über dem CET1-Ziel von 12,5%

- PTSB als strategische Wachstumsmöglichkeit in Irland: Der Kapitalaufbau in der ersten Hälfte des Jahres 2026 ermöglicht eine vollständige Eigenfinanzierung der Transaktion, die der Zustimmung der Aktionäre, des "High Court" sowie der Aufsichtsbehörde unterliegt. Die Abstimmung der PTSB-Aktionäre findet am 30. Juli 2026 statt

Die BAWAG Group hat heute ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 veröffentlicht, mit einem Nettogewinn von 255 Mio. EUR, einer Rendite auf materielles Eigenkapital (RoTCE) von 28,7% und einem Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR) von 31,0%. Im ersten Halbjahr 2026 betrug der Nettogewinn 487 Mio. EUR und der RoTCE lag bei 27,8%.

FINANZIELLE ENTWICKLUNG IM ZWEITEN QUARTAL 2026

Die BAWAG Group erzielte im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 255 Mio. EUR mit einem Gewinn je Aktie von 3,28 EUR, und einem Ergebnis vor Risikokosten von 413 Mio. EUR, ein Anstieg von 5,5% im Vergleich zum Vorquartal.

Der RoTCE von 28,7% lag weiterhin deutlich über dem langfristig angestrebten Ziel von mehr als 20%. Dies wurde durch eine disziplinierte Kapitalallokation sowie die fortlaufende Realisierung von Synergien und Effizienzsteigerungen innerhalb der größeren Unternehmensgruppe unterstützt.

Die Nettozinserträge beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 488 Mio. EUR, was einem Anstieg von 2% gegenüber dem ersten Quartal 2026 entspricht, unterstützt durch den anhaltend positiven Trend im unbesicherten Konsumentenkreditgeschäft, der die schwächeren Hypothekenvolumina ausglich. Der Provisionsüberschuss stieg auf 102 Mio. EUR, ein Anstieg von 3% gegenüber dem Vorquartal, und spiegelt die anhaltend positive Entwicklung im Geschäftsbereich Privat- und KMU-Kunden wider, insbesondere bei Kreditkarten und Zahlungsverkehr.

Die operativen Aufwendungen sanken im Jahresvergleich um 11% bzw. im Vergleich zum Vorquartal um 2% auf 185 Mio. EUR, und sind auf die kontinuierliche Realisierung der Synergien und Effizienzsteigerungen innerhalb der größeren Gruppe zurückzuführen. Zudem beinhaltet das zweite Quartal 2026 den neuen Kollektivvertrag in Österreich mit einer Erhöhung um 3 %. Die CIR verbesserte sich auf 31,0% gegenüber 37,5% im Vorjahresquartal und entspricht damit unserem langfristig angestrebten Ziel von unter 33%.

Die Risikokosten beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 75 Mio. EUR, verglichen mit 65,2 Mio. EUR im Vorquartal. Der Anstieg wurde durch das anhaltende Wachstum des Portfolios unbesicherter Kredite getragen, das sich in der Veränderung der Zusammensetzung der Aktiva widerspiegelt. Im zweiten Quartal 2026 wurden zudem aktualisierte makroökonomische Annahmen berücksichtigt, die die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten reflektieren. Die Qualität der Aktiva blieb stark, mit einer Quote notleidender Kredite (NPL) von 0,9%.

"Wir erzielten im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 255 Mio. EUR, ein Ergebnis je Aktie von 3,28 EUR und einen RoTCE von 29%. Die operative Entwicklung unseres Geschäfts war sehr stark: Die Kernerträge beliefen sich auf 590 Mio. EUR, ein Anstieg von 8% gegenüber dem Vorjahr, während das Ergebnis vor Risikokosten 413 Mio. EUR erreichte. Wir profitieren weiterhin von den Investitionen der vergangenen Jahre, mit denen wir den Aufbau einer paneuropäischen und US-amerikanischen Bankengruppe vorantreiben. Im ersten Halbjahr haben wir zudem konsequent daran gearbeitet, die Voraussetzungen für eine vollständige Eigenfinanzierung der PTSB-Transaktion zu schaffen.

Was die BAWAG Group besonders macht, sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr konsequenter Fokus auf unsere Kundinnen und Kunden, ihre ausgeprägte Leistungsbereitschaft und ihr kontinuierliches Streben nach Exzellenz sind wesentliche Faktoren unseres Erfolgs und heben uns nachhaltig vom Wettbewerb ab."

- Anas Abuzaakouk -- CEO, BAWAG Group

STRATEGISCHE CHANCE IN IRLAND

Irland ist für die BAWAG ein sehr attraktiver Markt, der durch ein starkes makroökonomisches Umfeld gestützt wird. Aufbauend auf unserer Geschäftstätigkeit in Irland seit 2015 und dem Aufbau unseres Privatkundengeschäfts mit MoCo im Jahr 2023, einigte sich die BAWAG mit PTSB am 14. April 2026 auf ein Barangebot für PTSB-Aktien. Die vorgeschlagene Übernahme würde lokale Expertise mit der Bilanzstärke und den operativen Fähigkeiten der BAWAG Group verbinden.

"Wir sind unverändert von der strategischen Attraktivität der geplanten Übernahme von PTSB überzeugt, die einen wesentlichen Schritt in unserem langfristigen Bekenntnis zum irischen Markt darstellt. Seit der Ankündigung des empfohlenen Barangebots haben wir die Vorbereitungen konsequent vorangetrieben und zahlreiche Gespräche mit Aufsichtsbehörden, dem PTSB-Board sowie weiteren relevanten Stakeholdern geführt, um unsere Organisation, unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumspläne für Irland vorzustellen.

Wir freuen uns, mit der für Ende des Monats vorgesehenen Abstimmung der PTSB-Aktionäre, auf einen weiteren wichtigen Meilenstein, und erwarten, vorbehaltlich der Erfüllung der übrigen Bedingungen, den Abschluss der Transaktion im vierten Quartal diesen Jahres oder ersten Quartal nächsten Jahres", ergänzte Anas Abuzaakouk.

Vor dem Hintergrund unserer starken Kapitalgenerierung im erstem Halbjahr 2026 und einer CET1-Quote von 17,4% zum Quartalsende sind wir gut positioniert, die geplante Transaktion vollständig selbst zu finanzieren. BAWAG hatte ihre Dividendenpolitik vorübergehend angepasst, einschließlich einer Selbstverpflichtung, den Gewinn des ersten Halbjahres nicht auszuschütten, sodass das maximale Dividendenpotential auf die Gewinne des zweiten Halbjahres von etwa 500 Mio. EUR beschränkt ist.

Darüber hinaus hat die Gruppe RWA-Optimierungsmaßnahmen umgesetzt, darunter SRTs (Kreditabsicherungslösungen). Die Kapitalschwelle für eine vollständige Eigenfinanzierung der Transaktion liegt bei 17,0%. Damit ist die Finanzierung der Transaktion vollständig sichergestellt. Darüber hinaus generieren wir weiterhin nachhaltig Kapital und verfügen über mehrere Hebel im Kapitalmanagement, um zusätzliche Wachstumsinitiativen zu finanzieren, sofern sich entsprechende Chancen ergeben.

In Hinblick auf die Genehmigung, hat die BAWAG die Zustimmung der Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission erhalten. Die Abstimmung der PTSB-Aktionäre ist für den 30. Juli 2026 angesetzt. Darüber hinaus steht der Abschluss der Transaktion noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das "High Court" sowie der verbleibenden aufsichtsrechtlichen Genehmigung.

ÜBERSICHT

Million EUR Q2 '26 Veränderung vs. Vorjahr (in %) HJ '26 Veränderung vs. Vorjahr (in %) Operative Kernerträge 589,7 8 1.168,6 8 Nettozinsertrag 488,2 7 968,4 7 Provisionsüberschuss 101,5 12 200,2 12 Operative Erträge 597,4 8 1.176,4 8 Operative Aufwendungen -184,9 -11 -372,8 -8 Ergebnis vor Risikokosten 412,5 19 803,6 18 Regulatorische Aufwendungen -11,2 8 -24,9 25 Risikokosten -75,4 45 -140,6 26 Ergebnis vor Steuern 332,0 17 645,3 17 Nettogewinn 255,0 21 487,3 19

KENNZAHLEN

Veränderung im Vergleich zum Q2 '26 HJ '26 Veränderung im Vergleich zum Vorquartal Vorjahr RoTCE 28,7 1,1 Punkte 27,8 1,1 Punkte CIR 31,0 -6,5 Punkte 31,7 -5,5 Punkte

AUSBLICK & ZIELE

Die BAWAG Group setzt ihre etablierte Strategie fort und bestätigt ihr Ziel für den Nettogewinn 2026 von >960 Mio. EUR. Die mittelfristigen Ziele werden zum Jahresende aktualisiert.

PRÄSENTATION

Es findet heute ein Earnings Call um 10:00 MESZ statt. Die Details sind unter www.bawaggroup.com abrufbar. Der Halbjahresbericht wird am 31. Juli 2026 veröffentlicht.

ÜBER DIE BAWAG GROUP

Die BAWAG Group (BG) ist eine paneuropäische und US-amerikanische Bankengruppe, die mehr als vier Millionen Kunden betreut. Die Gruppe verfolgt das Ziel, einfache und intuitive Banklösungen bereitzustellen, wobei sie ihren Digital-First-Ansatz mit einem beratungsorientierten Filialnetz kombiniert. BAWAG setzt sich dafür ein, für alle Stakeholder langfristigen, nachhaltigen Wert zu schaffen - durch operative Exzellenz, kundenorientierte Innovation und verantwortungsbewusster Bankgrundsätze. Durch die konsequente und disziplinierte Umsetzung ihrer Strategie zählt die BAWAG Group heute zu den finanziell erfolgreichsten und effizientesten Bankengruppen Europas.

Die Investor Relations-Website der BAWAG Group enthält bawaggroup.com/ir weitere Informationen, darunter finanzielle und andere Informationen für Investoren.

KONTAKTE - KOMMUNIKATION

Jutta Wimmer Head of Communications +43 (0) 5 99 05-22474 investor.relations@bawaggroup.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" über die Finanz- und Ertragslage, die Geschäftspläne und die zukünftige Entwicklung der BAWAG Group. Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "rechnet mit", "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte" und andere ähnliche Ausdrücke sollen diese zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche Bedingungen, das regulatorische Umfeld, Kreditkonzentrationen, Lieferanten, Mitarbeiter, Technologie, Wettbewerb und Zinssätze. Die Empfänger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen abweichen können. Weder die BAWAG Group noch ihre verbundenen Unternehmen, Berater oder Vertreter haften in irgendeiner Weise (durch Fahrlässigkeit oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Veröffentlichung bzw. ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung mit dieser Veröffentlichung ergeben. Die vorliegende Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und gilt weder gänzlich noch teilweise als Grundlage eines Vertrages oder Verpflichtung jeglicher Art. Diese Erklärung wurde ausdrücklich zu dem Zweck der Berufung auf "Safe-Harbor-Bestimmungen" aufgenommen.

Verantwortlichkeitserklärung gemäß den Irish Takeover Rules

Die Mitglieder des Vorstands der BAWAG übernehmen die Verantwortung für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen (und unter Anwendung aller angemessenen Sorgfalt, um dies sicherzustellen) entsprechen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen den Tatsachen und lassen keine Angaben aus, die den Inhalt dieser Informationen beeinflussen könnten.

Offenlegungspflichten für Geschäfte gemäß den Irish Takeover Rules

Gemäß Rule 8.3(b) der Irish Takeover Rules muss jede Person, die an 1% oder mehr einer Klasse von "relevanten Wertpapieren" der PTSB "beteiligt" ist oder wird, eine Meldung des "Geschäfts" vornehmen, wenn sie während der "Angebotsfrist" mit solchen "relevanten Wertpapieren" handelt. Eine "Offenlegung von Geschäften" durch eine Person, auf die Rule 8.3(b) Anwendung findet, muss spätestens um 15:30 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" erfolgen, der auf den Tag des betreffenden "Geschäfts" folgt. Eine Offenlegung von Geschäften muss die in Regel 8.6(b) der Irish Takeover Rules festgelegten Angaben enthalten, einschließlich Einzelheiten zu dem betreffenden Geschäft sowie zu den Beteiligungen und Short-Positionen der Person an "relevanten Wertpapieren" der PTSB.

Darüber hinaus müssen die BAWAG und jede andere Bieterin Einzelheiten aller "Geschäfte" offenlegen, die von ihr oder einer mit ihr "gemeinsam vorgehende" Person mit "relevanten Wertpapieren" der PTSB getätigt wurden, und zwar spätestens um 12:00 Uhr (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach dem Tag der Transaktion.

Wenn zwei oder mehr Personen auf der Grundlage einer ausdrücklichen oder stillschweigenden, mündlichen oder schriftlichen Vereinbarung eine "Beteiligung" an "relevanten Wertpapieren" der PTSB erwerben, gelten sie im Sinne der Rule 8.3(a) und (b) der Irish Takeover Rules als eine einzige Person.

Eine Offenlegungstabelle mit Einzelheiten zu den Gesellschaften, für deren "relevante Wertpapiere" "Offenlegungen der Eröffnungsposition" und "Handelsgeschäfte" offengelegt werden müssen, ist auf der Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie zu finden.

"Beteiligungen an Wertpapieren" entstehen, zusammengefasst, wenn eine Person ein langfristiges wirtschaftliches Risiko, sei es bedingt oder absolut, in Bezug auf Kursänderungen von Wertpapieren trägt. Insbesondere gilt eine Person als Inhaber einer "Beteiligung", wenn sie Wertpapiere besitzt oder kontrolliert oder wenn sie über Optionen in Bezug auf Wertpapiere oder Derivate verfügt, die sich auf Wertpapiere beziehen.

Begriffe in Anführungszeichen sind in den Irish Takeover Rules definiert, die auf der Website des Irish Takeover Panel zu finden sind.

Sollten Sie Zweifel haben, ob Sie gemäß Rule 8 zur Offenlegung eines "Geschäfts" verpflichtet sind, besuchen Sie bitte die Website des Irish Takeover Panel unter www.irishtakeoverpanel.ie oder wenden Sie sich unter der Telefonnummer +353 1 678 9020 an das Irish Takeover Panel.

Keine Gewinnprognose oder -schätzung

Keine Aussage in dieser Mitteilung ist als Gewinnprognose oder -schätzung für einen beliebigen Zeitraum gedacht, und keine Aussage in dieser Mitteilung sollte so ausgelegt werden, dass die Gewinne oder Gewinne je Aktie der BAWAG oder der PTSB für das aktuelle oder zukünftige Geschäftsjahr notwendigerweise den historisch veröffentlichten Gewinnen oder Gewinnen je Aktie der BAWAG bzw. der PTSB entsprechen oder diese übersteigen würden. Keine Aussage in dieser Mitteilung stellt eine Schätzung der erwarteten finanziellen Auswirkungen der Übernahme dar.

Veröffentlichung auf der Website

Gemäß Rule 26.1 der Irish Takeover Rules wird eine Kopie dieser -Mitteilung spätestens um 12.00 Uhr mittags (irischer Zeit) am "Geschäftstag" nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung auf der Website der BAWAG unter https:/ /www.bawaggroup.com/en/investor-relations/ptsb-formal-sale-process verfügbar sein.

Weder der Inhalt einer solchen Website noch der Inhalt anderer Websites, die über Hyperlinks auf dieser Website erreichbar sind, ist Bestandteil dieser Mitteilung oder wird darin einbezogen.

Rundungen

Bestimmte Zahlen in dieser Mitteilung wurden gerundet. Daher können die Zahlen für dieselbe Kategorie, die in verschiedenen Tabellen oder Formularen aufgeführt sind, geringfügig voneinander abweichen, und die als Summen angegebenen Zahlen in bestimmten Tabellen oder Formularen entsprechen möglicherweise nicht der arithmetischen Summe der ihnen vorangehenden Zahlen.

(Ende)

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Aussender: BAWAG Group AG Wiedner Gürtel 11 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel) Weitere Lang & Schwarz Exchange Handelsplätze:

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July 21, 2026 01:15 ET (05:15 GMT)