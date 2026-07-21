Die AbCellera-Aktie hat nach ihrer starken Aufwärtsbewegung zuletzt eine gesunde Korrektur eingelegt und damit einen Teil der vorherigen Gewinne abgegeben. Nun richtet sich der Blick der Anleger erneut auf die Charttechnik. Gelingt der Aktie die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends, könnte sich aus charttechnischer Sicht ein Kurspotenzial von bis zu +250% ergeben. Entscheidend wird sein, ob die jüngste Korrektur bereits abgeschlossen ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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