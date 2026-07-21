Microsoft setzt auf AMDs neues KI-System Helios. Der nächste Angriff auf Nvidia ist damit perfekt. Vor dieser Nachricht hatte Cathie Wood ihren Anteil an AMD reduziert. War die Starinvestorin zu voreilig? Advanced Micro Devices macht Ernst im Wettlauf um die Vorherrschaft bei Chips für künstliche Intelligenz. Mit dem neuen Rack-Scale-System Helios will der Konzern erstmals eine direkte Alternative zu Nvidias Grace-Blackwell- und Vera-Rubin-Systemen anbieten. Microsoft gehört zu den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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