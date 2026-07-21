Wiesbaden - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Mai 2026 kalender- und saisonbereinigt real 2,0 Prozent und nominal 2,1 Prozent weniger umgesetzt als im April. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 6,0 Prozent und nominal um 0,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit.
Im April 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber März nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Plus von real 0,5 Prozent (vorläufiger Wert: 0,0 Prozent) und nominal 1,0 Prozent (vorläufiger Wert: +0,4 Prozent).
Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Mai gegenüber April ein Umsatzminus von real 0,9 Prozent und nominal 1,4 Prozent. Gegenüber Mai 2025 sank der Umsatz real um 2,8 Prozent und nominal um 1,0 Prozent.
In der Gastronomie sank der Umsatz im Mai gegenüber April real um 1,9 Prozent und nominal um 1,8 Prozent. Im Vergleich zum Mai 2025 ging der Umsatz real um 7,1 Prozent zurück, wohingegen er nominal um 0,7 Prozent stieg.
Im April 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber März nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Plus von real 0,5 Prozent (vorläufiger Wert: 0,0 Prozent) und nominal 1,0 Prozent (vorläufiger Wert: +0,4 Prozent).
Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Mai gegenüber April ein Umsatzminus von real 0,9 Prozent und nominal 1,4 Prozent. Gegenüber Mai 2025 sank der Umsatz real um 2,8 Prozent und nominal um 1,0 Prozent.
In der Gastronomie sank der Umsatz im Mai gegenüber April real um 1,9 Prozent und nominal um 1,8 Prozent. Im Vergleich zum Mai 2025 ging der Umsatz real um 7,1 Prozent zurück, wohingegen er nominal um 0,7 Prozent stieg.
© 2026 dts Nachrichtenagentur