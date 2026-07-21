Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat am Morgen seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und hier wieder positive Signale senden können. Bei allen wichtigen Kennzahlen konnte das Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Die Aktie reagiert im frühen Handel mit deutlichen Aufschlägen.Novartis hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als nach dem schwachen Jahresauftakt zu erwarten war. Trotz des weiter spürbaren Drucks durch Generika legte der Schweizer Pharmakonzern bei der Zahlenvorlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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