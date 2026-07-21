Wenn die Grabbelkiste zur Goldgrube wird: Ein US-Teenager hat eine alte Sportjacke für kleinstes Geld erstanden. Wenig später klopfte Sotheby's bei ihm an. Nun verkündet das Auktionshaus gute Nachrichten. Diesen Januartag wird Quinn Brown wohl so schnell nicht vergessen. In einem Vorort von Portland (US-Bundesstaat Oregon) war der Teenager in Second-Hand-Läden unterwegs. Gebrauchte Kleidung verkauft er online weiter und macht damit ein wenig Geld. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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