Frankfurt - Der Bitcoin hat am Dienstag im frühen Handel an die jüngste Erholungsphase angeknüpft. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung legte auf der Handelsplattform Bitstamp leicht auf 65.500 US-Dollar zu. Damit baute der Bitcoin sein Plus seit dem Jahrestief von Anfang Juli auf fast 8.000 Dollar oder 14 Prozent aus. Damals war der Bitcoin-Kurs zeitweise unter die Marke von 58.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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