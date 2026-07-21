FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Prüfung des Halbjahresabschlusses durch die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat die Aktien des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich im vorbörslichen Handel am Dienstag unter Druck gesetzt. Die Papiere notierten auf der Plattform Tradegate 4,6 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag.

Es liegen der Behörde zufolge konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass Jungheinrich gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat. Daher werden den Angaben zufolge der veröffentlichte verkürzte Abschluss zum 30. Juni 2025 und der zugehörige Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2025 geprüft. Die Prüfung beziehe sich auf die Bewertung von Vermögenswerten, insbesondere von Mietgeräten und Vorräten, im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts.

Der Experte Lucas Ferhani vom Analysehaus Jefferies rechnet zwar damit, dass die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 möglicherweise angepasst werden müssen, um eine Wertminderung vorzeitig zu berücksichtigen.

Er schätzt die finanziellen Auswirkungen aber als recht begrenzt ein, da Bußgelder dieser Art - insbesondere angesichts der Größe des Unternehmens - in der Regel geringfügig seien. Ähnliche Prüfungen durch die Bafin hätten in der Vergangenheit mehrere Wochen gedauert und nur in einer Minderheit der Fälle zu Feststellungen von Fehlern geführt./la/nas/zb

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