Kontron AG hat einen weiteren wichtigen Großauftrag im Zukunftsfeld vernetzter Fahrzeuge gewonnen. Ein führender europäischer Automobilhersteller wird künftig die in Deutschland entwickelten und produzierten 5G Automotive Network Access Devices (NADs) von Kontron in einer neuen Fahrzeugplattform einsetzen. Zum Start rechnet das Unternehmen mit der Lieferung von rund 150.000 Kommunikationsmodulen, deren Auftragsvolumen sich auf einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag beläuft. Noch interessanter für Investoren: Sollte der Hersteller die Technologie künftig auf weitere Fahrzeugplattformen ausrollen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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