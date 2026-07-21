Biel - Die Schweizer Uhrenexporte sind im Juni deutlich angestiegen. Damit hat sich die Lage trotz der Unsicherheiten rund um den Nahostkonflikt wieder aufgehellt. Im Juni stiegen die Uhrenexporte zum Vorjahresmonat um 11,2 Prozent auf 2,4 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Dienstag mitteilte. Im Mai hatten sie sich mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent bereits etwas stabilisiert. Insgesamt machte der jüngste Anstieg die Rückgänge früher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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