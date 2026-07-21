Bern - Die Schweizer Exporte sind im Juni deutlich zurückgegangen. Das Minus ergab sich bei einer breiten Güterpalette. Allen voran waren aber die chemisch-pharmazeutischen Produkte davon betroffen, welche zuletzt den Export getragen hatten. Dem allgemeinen Abwärtssog entzogen sich nur die Sparten Uhren sowie Fahrzeuge. Insgesamt fielen die Schweizer Exporte im Juni 2026 saisonbereinigt zum Vormonat nominal um 4,3 Prozent auf 24,3 Milliarden Franken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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