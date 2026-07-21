Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.855 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Daimler Truck und die Deutsche Post, am Ende Brenntag, Qiagen und Siemens Healthineers.



"Die gegenseitigen Angriffe am Golf gehen weiter. Die Börsen stehen aktuell täglich vor der unlösbaren Aufgabe, diesen Konflikt zu preisen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Denn niemand könne vorhersagen, wie weit die aktuelle Eskalationswelle gehen werde. "Die Drohung des Iran, saudi-arabische Ölexporte über das Rote Meer über die Huthi-Miliz zu blockieren, hat beim Ölpreis für keine neuen Schockwellen gesorgt. Stattdessen überwiegt auf dem Parkett weiterhin die Hoffnung auf ein baldiges Ende der aktuellen Eskalation."



"Beim Dax lautet das Motto der meisten Investoren aktuell 'Abwarten'", so Altmann weiter. Solange nicht klar sei, welche Richtung der deutsche Leitindex einschlagen werde, vermieden es viele, neue Positionen einzugehen. "Die Berichtssaison steht auch hierzulande vor der Tür. Beim Iran-Krieg ist jede Prognose schwierig. Entscheidungsfindung unter Unsicherheit hat eine Börsenphase selten so gut beschrieben wie aktuell."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1423 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8754 Euro zu haben.



Der Ölpreis stagnierte unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 89,20 US-Dollar; das waren 2 Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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