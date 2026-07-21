Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag insgesamt kaum verändert in den Handel gestartet. Während der Nahostkonflikt die Anleger weiterhin vorsichtig stimmt, sorgt aber die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für zahlreiche Einzelimpulse. Gestützt wird der SMI dabei insbesondere von den Kursgewinnen bei Novartis. Die Lage im Nahen Osten bleibt schwer berechenbar. Militärische Eskalation und diplomatische Bemühungen liefen derzeit parallel, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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