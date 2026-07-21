In München entsteht eine Pilotanlage für eine Grundwasserwärmepumpe, die Entnahme und Wiedereinleitung des Grundwassers über nur einen Brunnen umsetzt. Nach Angaben der Projektpartner soll das Einbrunnen-System den Flächenbedarf und die Investitionskosten gegenüber herkömmlichen Anlagen reduzieren und damit den Einsatz insbesondere im städtischen Raum erleichtern. Einbrunnen-System soll Grundwasserwärmepumpen im urbanen Raum erleichternAm Haus für Kinder in der Oselstraße im Münchner Stadtteil Pasing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver