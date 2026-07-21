Berlin - Zwei Drittel der Berufstätigen in Deutschland (66 Prozent) sind in diesem Jahr während ihres Sommerurlaubs beruflich erreichbar. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom. Damit hält sich das Niveau der Vorjahre (2025: 67 Prozent; 2024: 66 Prozent).



Vor allem Kurznachrichten und Anrufe werden von den Berufstätigen im Urlaub beantwortet. 62 Prozent sind per Kurznachricht erreichbar, 61 Prozent reagieren auf Anrufe. Nur 22 Prozent sind per E-Mail ansprechbar und 14 Prozent nehmen Videocalls wahr.



Wer trotz Urlaub erreichbar ist, will damit meist der Erwartung anderer gerecht werden: Rund die Hälfte (53 Prozent) derjenigen, die im Urlaub beruflich erreichbar sind, sagen, ihre Kollegen erwarten es von ihnen, gefolgt von der Erwartung von Vorgesetzten (47 Prozent). Rund ein Drittel (34 Prozent) meint, Kunden erwarten Erreichbarkeit, 16 Prozent sagen dies von ihren Geschäftspartnern. 15 Prozent sehen sich durch ihre Mitarbeiter verpflichtet. 16 Prozent geben an, aus eigenem Antrieb im Urlaub für berufliche Anliegen erreichbar zu sein.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.004 Personen ab 16 Jahren in Deutschland, darunter 358 Berufstätige, die einen Sommerurlaub geplant haben. Die Befragung fand im Zeitraum von der 17. bis zur 21. Kalenderwoche 2026 statt.





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