Von James Klempster, stellvertretender Leiter des Bereichs Multi-Asset bei Liontrust Asset Management Japanische Aktien haben sich seit Jahresbeginn sehr stark entwickelt und Renditen von rund 30% in Pfund Sterling erzielt. Dies fiel mit einer Phase der Yen-Schwäche zusammen. Tatsächlich nähert sich der Yen gegenüber dem US-Dollar einem 40-Jahres-Tief, was zum Teil auf ein erhebliches Zinsgefälle zwischen den USA und Japan zurückzuführen ist. Japan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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