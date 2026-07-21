Zürich - Das Schweizer Immobilienportal newhome führt mit Open Datastack von ti&m eine KI-gestützte, offene Datenplattform ein. Ziel ist es, Datenquellen effizient zu vernetzen, Datensilos aufzubrechen und geschäftsrelevante Erkenntnisse schneller verfügbar zu machen. Damit schafft newhome die Basis für eine noch konsequentere datengetriebene Unternehmenssteuerung und die Weiterentwicklung seiner digitalen Angebote. Daten sind für digitale Marktplätze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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