Die Novartis-Aktie legt am Dienstagmorgen um über +2% auf 126 CHF zu und nähert sich damit ihrem Allzeithoch bei 131 CHF. Was steckt hinter der guten Performance des Schweizer Pharmariesen und ist die Aktie auf diesem Kursniveau immer noch einen Kauf wert? Solide Quartalszahlen und Prognosen Auslöser des heutigen Kursschubs für die Novartis-Aktie war die Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal 2026. Sie waren eine Kombination aus solidem Umsatzwachstum, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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