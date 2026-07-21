FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.07.2026 - 11.00 am
- BERENBERG STARTS COHORT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1630 PENCE - CANACCORD RAISES VOLEX TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 600 (590) PENCE - CITIGROUP CUTS BARRATT REDROW PRICE TARGET TO 410 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 195 (225) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS ROTORK TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 503 (380) PENCE - EXANE BNP CUTS ROTORK TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 503 (380) PENCE - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1380 (1370) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 450 (440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2270 (2220) PENCE - 'OW' - RPT/JEFFERIES CUTS INTERTEK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 6000 PENCE
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