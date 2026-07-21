Berlin - Der CDU-Spitzenkandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Stefan Evers, sieht Männer nicht in der Position, die Debatte um Leihmutterschaft voranzutreiben. Das sei vielmehr Sache der Frauen, um deren Körper es schließlich gehe, sagte er dem Fernsehsender "Welt".



"Ich glaube, dass es nicht zuerst an uns Männern ist, diese Debatte voranzutreiben - und dass es auch nicht der Kinderwunsch eines queeren Paares, eines Paares, das keine Chance auf biologische Kinder hat, sein sollte, diese Debatte voranzutreiben." Die Debatte müsse getrieben sein von denen, um die es gehe: Es gehe um den Körper der Frau, um Mutterschaft und um die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Deswegen nehme er sich da in aller Demut zurück. Für ihn persönlich sei Leihmutterschaft kein Weg, bekräftigte Evers.



Nach dem Rücktritt von Jens Spahn sei in der politischen und gesellschaftlichen Debatte nun der Blick auf "das Wesentliche" frei, so Evers. "Das Wesentliche an diesem Sachverhalt ist ja in der Tat der dahinterstehende ethische Konflikt zwischen dem Kinderwunsch eines Paares, dem keine biologischen Kinder möglich sind, und dem Umstand, dass wir in Deutschland aus guten Gründen, dass wir in der CDU aus guten Gründen uns gegen Leihmutterschaft aussprechen."



Eine Veränderung des gesetzlichen Rahmens für die juristisch tolerierte Leihmutterschaft im Ausland strebt Evers nicht an. Das halte er für ethisch ausgesprochen schwierig, denn am Ende gehe es um die Frage, wie man damit umgehe, wenn dann ein Kind geboren werde. Man werde mit diesem Spannungsfeld weiter umgehen müssen, es weiter aushalten müssen. Das heiße aber nicht, dass man hierzulande alles erlauben solle. Ganz im Gegenteil, man habe eigene Überzeugungen und Haltungen zu bestimmten Fragestellungen. Die flössen auch in die Gesetzgebung und als Partei in die Beschlussfassungen ein. Dazu stehe er, dazu stehe auch die Berliner CDU in dieser Frage ganz ausdrücklich.





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