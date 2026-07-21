Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag trotz des ungelösten Konflikts zwischen den USA und dem Iran wenig verändert. Während die geopolitische Lage die Anleger weiterhin vorsichtig stimmt, sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison für deutliche Kursausschläge bei zahlreichen Einzelwerten. Gestützt wird der Leitindex dabei vor allem von den Kursgewinnen bei Novartis nach Halbjahreszahlen. Die Militärschläge der USA im Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab