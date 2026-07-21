Tesla hat in einem Unfallbericht für die US-Verkehrsbehörde NHTSA erstmals einen menschlichen Teleoperator als Crash-Verursacher:in angegeben. Ein größerer Schaden entstand zwar nicht, doch der Robotaxi-Unfall wirft Fragen zum Thema Fernsteuerung auf. Anders als etwa Konkurrent Waymo setzt Tesla bei seinen Robotaxi-Tests auch auf die Unterstützung von menschlichen Teleoperatoren. Diese sollen das Fahrzeug im Ernstfall aus der Ferne aus einer Notsituation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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