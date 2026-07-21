Die Infineon-Aktie hat ihren jüngsten Rücksetzer zunächst im Bereich der Unterstützung bei 60,77 € gestoppt und arbeitet seither an einer Erholung. In meiner letzten Analyse hatte der Verlust der Zone um 74 € noch für zunehmenden Korrekturdruck gesorgt. Nun könnte die Abwärtsbewegung vorerst beendet sein - für neue Rekorde müssen die Bullen allerdings noch einige Hürden aus dem Weg räumen. Die Bullen melden sich zurück Nach dem deutlichen Rücklauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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