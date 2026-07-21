BYD meldet einen Absatzsprung von +273,7% in Deutschland und treibt die globale Expansion trotz EU-Zöllen munter voran. Charttechnisch bleibt die Aktie aber vorerst in einer Abwärtsstruktur gefangen, auch wenn sie zuletzt deutliche Stärke gezeigt hat. Exportoffensive trotz Zollhürden BYD-Chairwoman Stella Li erklärte kürzlich, ihr Unternehmen könne Toyota weltweit überholen, ganz ohne je ein Fahrzeug in den USA verkauft zu haben. Die Zahlen untermauern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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