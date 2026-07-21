Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem leicht positiven Start bis zum Mittag etwas weiter in den grünen Bereich vorgekämpft. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.690 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Hochtief, am Ende Scout24, die Münchener Rück und Siemens Healthineers.



Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) hatte zuvor überraschend einen deutlichen Anstieg der mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren gemeldet. "Die befragten Finanzmarktanalysten sind trotz der neuerlichen Zuspitzung am Persischen Golf und gestiegener Ölpreise deutlich optimistischer", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.



"Und tatsächlich, die deutsche Wirtschaft zeigte zuletzt eine gewisse Resilienz." Die harten Daten hätten zuletzt zuversichtlich gestimmt. "So konnten im Mai die Einzelhandelsumsätze, die Auftragseingänge und die Industrieproduktion zulegen. Damit könnte das BIP im zweiten Quartal möglicherweise sogar ein kleines Wachstum ausweisen."



"Die höheren Ölpreise werden zwar Kaufkraft kosten und somit den privaten Konsum dämpfen, auf der positiven Seite geben die Auftragseingänge Hoffnung, dass die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr trotz aller Krisen einen Zahn zulegen kann", so Gitzel. "Die Nachfrage nach deutschen Produkten legt deutlich zu." Die deutsche Wirtschaft habe insgesamt die "Trendwende" vollzogen. "Die Lage ist deutlich besser als die Stimmung."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1427 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8751 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 89,67 US-Dollar; das waren 45 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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