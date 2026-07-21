Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Die ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Juli von 10.5 auf 26.3. Die befragten Finanzmarktanalysten sind trotz der neuerlichen Zuspitzung am Persischen Golf und gestiegener Ölpreise deutlich optimistischer. Und tatsächlich, die deutsche Wirtschaft zeigte zuletzt eine gewisse Resilienz. Die harten Daten fielen erfreulich aus: Im Mai verzeichneten sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Auftragseingänge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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