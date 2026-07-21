Paris / London / Zürich - Hoffnungen auf neue Verhandlungen im Iran-Krieg haben die Europäischen Börsen am Dienstag stabilisiert. Katar, Ägypten, Pakistan und andere regionale Vermittler hätten den beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, hatte das US-Nachrichtenportal «Axios» aus Quellen erfahren. Auch das «Wall Street Journal» berichtete über den Vorschlag. Hinzu kam eine positive Konjunkturüberraschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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