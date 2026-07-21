Zürich - Die Privatbank Julius Bär hat im ersten Halbjahr von anziehenden Erträgen und Kosteneinsparungen profitiert und einen neuen Rekordgewinn geschrieben. Dagegen blieb der Netto-Neugeldzufluss zum Zürcher Vermögensverwalter wegen einer anhaltenden Bereinigung des Kundenbuchs verhalten. Der Halbjahresgewinn fiel mit 673 Millionen Franken mehr als doppelt so hoch aus wie der Vorjahreswert von 295 Millionen, wie Julius Bär am Dienstag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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