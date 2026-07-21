© Foto: 2026 Bayer AG

Bayer steht in diesen Wochen an einem Wendepunkt. Das oberste US-Gericht hat im Juni ein Urteil gefällt, das die juristische Schieflage des Konzerns deutlich entspannt. Die eigene Tochter Ruveon lockert den Griff um Glyphosat-Zölle. Neue Partnerschaften in der klinischen Forschung entstehen. Währenddessen andere Mitbewerber noch um Marktanteile kämpfen, bereitet sich Bayer schon auf die nächste Wachstumswelle vor. Diesmal könnten die Kursziel bei 60 bis 65 Euro liegen.

Eine Befreiung für Bayer

Wer Bayer analysiert und wirklich verstehen will, muss auf das Urteil des US Supreme Court vom Juni schauen. Sieben Richter gegen zwei entschieden, dass das Bundesgesetz FIFRA einzelstaatliche Klagen bei Glyphosat einschränkt, sofern die US-Umweltbehörde EPA die Etiketten genehmigt hat. Das klingt erstmal für Juraleien wie ein böhmisches Dorf, ist aber eine wichtige News für Bayer, denn jahrelang hing das Unternehmen im rechtlichen Schwebezustand mit einem Damoklesschwert über dem Kopf. Jetzt gibt es endlich Klarheit. Die Analysten von J.P. Morgan und Barclays haben das sofort verstanden und ihre Kursziele erhöht. Barclays traut der Aktie 60 Euro zu, J.P. Morgan legt sich mit 50 Euro fest. Doch es geht nicht nur um das Gerichtsurteil. Bayer handelt auch operativ schlauer. Die Tochter Ruveon, die das US-Glyphosatgeschäft neu strukturiert, zog im Juli ihren Antrag auf Antidumpingzölle zurück. Das war gut, denn die US-Farmer waren unter Druck, ihre Betriebsmittelkosten steigen überall und zusätzliche Zölle auf Glyphosat hätten die Lage nur verschärft. Mit dem Rückzug zeigt Bayer, dass sie auf die Kunden "hören". Das bringt Vertrauen zurück, und Vertrauen ist an der Börse kaum mit Geld aufzuwiegen. Parallel treibt der Konzern die Neuordnung voran. Ebenfalls über Ruveon wird die Preisgestaltung und Produktion in St. Louis gebündelt. Anfang August präsentiert Bayer die Halbjahresbilanz. Analysten erwarten einen Gewinn von 0,769 Euro je Aktie, nach einem Verlust im Vorjahr. Das wäre dann der Beweis für operative Stärke und dass Bayer zurück ist.

Neuer Schwung im Kerngeschäft

Das Pharmageschäft zeigt Kraft. Vier namhafte US-Kliniken: Henry Ford Health, University of Colorado Anschutz, UCHealth und das Children's Hospital Colorado, sind neue Partner für klinische Studien. Das sind Top-Adressen im amerikanischen Gesundheitssystem. Diese Partnerschaften bedeuten für Bayer den Zugang zu den besten Forschungsteams. Die Pipeline wird gefüllt und der Pharmabereich, der Bayers Gewinn wirklich trägt, erhält neuen Schwung. Spannend ist auch die Agrar-Strategie. Bayer setzt mit dem französischen Saatzüchter RAGT auf Hybridweizen für Europa und Nordamerika. Das Potenzial hierbei ist riesig. Rund eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr ab Anfang der 2030er Jahre. Die Märkte für nachhaltige Landwirtschaft wachsen rasant und Bayer positioniert sich genau dort. Im Juli platzierte Bayer neue US-Dollar-Anleihen im Umfang von 5 Milliarden Dollar. Die Nachfrage am Kapitalmarkt war groß. Fitch bestätigte zwar das Rating auf BBB mit negativem Ausblick, doch die Bonitätslage verbessert sich. Die Schuldenquote sinkt.

Charttechnik

Der Chart spricht für Bayer derzeit. Es sieht nach einem bullishen Setup für weitere Aufwärtsbewegungen aus. Die Aktie notiert aktuell bei knapp über 48 Euro und hat damit seit Jahresbeginn deutlich hinzugewonnen. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 53,92 Euro vom 3. Juli. Der nächste Widerstand wartet auch dort. Technisch betrachtet sollten Anleger damit rechnen, dass die Aktie in den nächsten Wochen aber vielleicht bis auf 40 bis 45 Euro konsolidiert. Das wäre nach dem jüngsten Anstieg eine normale Verschnaufpause. Von dort aus aber können sich neue Kaufwellen bis zu 60 bis 65 Euro entfalten. Wer jetzt kauft, könnte dies in mehreren Tranchen tun, gestaffelt im Bereich zwischen 48 und 40 Euro. Der Aufwärtstrend ist in jedem Fall zur Zeit intakt und gibt die weitere Richtung vor.

Was tun?

Der Supreme-Court-Erfolg, die operativen Fortschritte und die neue strategische Ausrichtung rechtfertigen eine positive Sichtweise. Die Fundamentals verbessern sich spürbar, der Gewinn je Aktie sollte weiter steigen, das EBITDA wachsen, die Margen stabil bleiben. Die Analysten sind geteilt, aber mehrheitlich bullish. UBS sagt Kauf, Barclays und J.P, Morgan sagen Übergewichtung. Auch wenn Fitch noch warnt, dürfte die Schuldensituation handelbar sein. Die Charttechnik zeigt ein starkes Bild. Eine Konsolidierung bis 40-45 Euro, die möglicherweise kommt, ist kein Grund zur Sorge, sondern dürfte eher als Gelegenheit betrachtet werden. Mit Kauforders könnte man zwischen 48 und 40 Euro davon möglicherweise profitieren. Die nächste Welle zu 60-65 Euro ist ein denkbares Szenario für die Zukunft. Wie immer gilt aber: Stopps setzen, um mögliche Verluste zu begrenzen, denn an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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