Beim Agri-PV-Projekt Steinhöfel in Brandenburg läuft der erste Bauabschnitt. Ein aktuelles Projektvideo gibt Einblicke in den Baufortschritt und erste Beobachtungen zur landwirtschaftlichen Nutzung unter den Photovoltaik-Modulen. Auf der Baustelle in der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree sind die ersten erhöht montierten Modultische bereits errichtet. Nach Angaben der Projektentwicklerin SUNfarming GmbH und des am Projekt beteiligten Landwirts Benjamin Meise bestätigen erste Erfahrungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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