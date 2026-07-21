© Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-BildfunkGeneral Motors hebt die Gewinnprognose an und schlägt die Erwartungen. Die Aktie scheint günstig bewertet zu sein. Trügt der Schein?General Motors wird für das Jahr 2026 erneut optimistischer. Der Autobauer erhöhte seine Prognose für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 500 Millionen US-Dollar. Der Konzern erwartet nun 14 bis 16 Milliarden US-Dollar. Im April hatte General Motors noch 13,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Zu Jahresbeginn lag die Spanne bei 13 bis 15 Milliarden US-Dollar. Auch im zweiten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn erreichte 3,57 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten mit 3,19 US-Dollar gerechnet. Der …
Enthaltene Werte: US37045V1008Den vollständigen Artikel lesen
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