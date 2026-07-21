Der Kampf um die Krone im wachstumsstarken Markt für GLP-1-basierte Diabetes- und Adiposistas-Medikamente geht in die nächste Runde. Novo Nordisk klagt in den USA gegen den großen US-Wettbewerber Eli Lilly. Der dänische Biopharma-Konzern geht damit gegen mögliche irreführende landesweite GLP-1-Werbekampagnen des Rivalen vor.Eine heute vor einem Bundesgericht eingereichte Klage richte sich gegen ein landesweites Muster irreführender Werbung, das Verbraucher verwirre, indem veraltete Studien herangezogen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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